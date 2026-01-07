ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಸರಿ.. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಖಡಕ್ ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
Strong Masala Tea: ಹೊರಗೆ ಚಳಿ.. ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಟೀ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಟೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ, ಖಾರ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು.
ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಟೀ ಕೇವಲ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಟೀ ತಯಾರಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ. ಹಾಲು, ನೀರು, ಟೀ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಅನುಪಾತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತವನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಖಡಕ್ ಮಸಾಲಾ ಟೀಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಸಾಲಾ ಟೀ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಕರಿಮೆಣಸು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಸೋಂಪು, ಒಣಗಿದ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳು, ಒಣಗಿದ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ, ಹಾಲು, ನೀರು.
ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಕರಿಮೆಣಸು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ನೆನಪಿಡಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಬೇಡಿ.
ಗರಂ ಗರಂ ಟೀಗೆ ಮಸಾಲಾ ಸಿದ್ಧ
ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಗುಲಾಬಿ ದಳಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇವು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಸೋಂಪಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಈ ಪುಡಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅಷ್ಟೆ.. ನಿಮ್ಮ ಗರಂ ಗರಂ ಟೀಗೆ ಮಸಾಲಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ
ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 4 ಕಪ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುದಿಸಿ. ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 4 ಚಮಚ ಟೀ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ 2 ಕಪ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ
ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು 3 ಚಮಚ ಸೇರಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಟೀ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಟೀ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟೀ ಸೋಸಿ, ಕಪ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಿದು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕೊಡಿ. ಈ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಟೀ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಕಟುವಾದ ರುಚಿ, ಏಲಕ್ಕಿಯ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
