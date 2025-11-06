ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯದೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Washing Eggs Before Cooking: ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಶುಚಿತ್ವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಡಾ. ಅಂಜನಾ ಕಾಲಿಯಾ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ?
ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ದಿನವೂ ತಿಂತಾರೆ. ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೂ, ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದರೂ, ಹೇಗೆ ತಿಂದರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿರಲ್ಲ
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್
ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಳಕು, ಧೂಳು, ಗರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೋಳಿ ಹಿಕ್ಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತೊಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಡಾ. ಅಂಜನಾ ಕಾಲಿಯಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಚಿಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಣ್ಣೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಆದರೆ ಅವು ಮುರಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶೈತ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ
ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ತಾಜಾವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಳೆಯದೆ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.