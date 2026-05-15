ಅಡುಗೆಗೆ ತಂದ ಶುಂಠಿ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಮರಳು ಬಳಸಿ.. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು!
How to keep ginger from drying: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶುಂಠಿ ಒಣಗಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೂ ಅದರ ರಸ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಇಡಲು ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ
ಶುಂಠಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೀಯಾಗಲಿ ಸರಿಯಾದ ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶುಂಠಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಜಾವಾಗಿರುವ ಶುಂಠಿ, ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು.
ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಕೆ
ಶುಂಠಿ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ (Air-tight container) ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ವಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದಂತೆಯೇ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಬಳಕೆ
ನೀವು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳ ಬದಲು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒತ್ತಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಳಿ ತಗಲದಿದ್ದರೆ ಶುಂಠಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಶುಂಠಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವಿದ್ದರೆ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ವಿಧಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಅಥವಾ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಐಸ್ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳಂತೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ತೆಗೆದು ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಬೆ ರಸದ ವಿಧಾನ
ಶುಂಠಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸುರಿದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಂಠಿ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ರುಚಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮರಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹೂತು ಇಡಿ. ಇದು ಶುಂಠಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಹೊರಗಿನ ಶಾಖದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗಮನಿಸಿ.....
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿಸದ ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
