ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ... ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತೆಂದೂ ಕೀಟಗಳು ಬರಲ್ಲ!
Protect rice from insects: ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಹುಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಬರವಾರದೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು
ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..
1. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಚೀಲದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ.
2. ಲವಂಗ
ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚೀಲದಲ್ಲಿರಲಿ ಕೆಲವು ಲವಂಗ ಹಾಕಿಡಿ. ಲವಂಗದ ವಾಸನೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಬೇವಿನ ಎಲೆ
ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳ ವಾಸನೆಯು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. (ನೀವು ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಉಂಡೆಯಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
4.ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದೆ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಿಸಿ.
5. ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್
ಬೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ರೈಸ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
6. ಹಳದಿ ಉಂಡೆಗಳು
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಗಳಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಡಬ್ಬಿಗೆ 4-5 ಉಂಡೆ ಸಾಕು.
7. ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕೀಟಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.