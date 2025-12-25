Kannada

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಉರಿಯೂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

life Dec 25 2025
Author: Gowthami K Image Credits:gemini AI
Kannada

ಪದಾರ್ಥಗಳು

 1 ಕಪ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು

200 ಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ

3 ಇಂಚು  ಶುಂಠಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಕತ್ತರಿಸಿ

4 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ

4 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ

Image credits: gemini AI
Kannada

ಪದಾರ್ಥಗಳು

2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ

1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ

1 ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಬೀಜ (ಸೌನ್ಫ್), ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ

1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಂಗು

1-2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿ)

ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು

Image credits: gemini AI
Kannada

ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ  ಮೇಲ್ಮೈ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಒಣಗಿಸಿ. 

Image credits: Getty
Kannada

ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿ

ಒಣಗಿದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ, ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜ  2ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಒರಟಾದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ

Image credits: Getty
Kannada

ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ  ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯ ಹಂತ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಟುವಾದ  ವಾಸನೆ  ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ& ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜಾರ್ ಗೆ ಹಾಕಿ

ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಸೋಂಪು ಬೀಜ, ಇಂಗು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ,ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

Image credits: Socialmedia
Kannada

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ

ತಣ್ಣಗಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.

Image credits: Gemini AI
Kannada

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ

ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಸುವಾಸನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ  ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

Image credits: unsplash
Kannada

ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾರ್ ಅಲ್

ಪಕ್ವವಾದ ನಂತರ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಂಪಾದ, ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram

ಈ 7 ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು! ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ

15 ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಸೆ, ತರುಣಿಯರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ

ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಉಗುರು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ?

ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ರತ್ನ ಧರಿಸಿ ಸೊಸೆಯ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ತಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ