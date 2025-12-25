ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಉರಿಯೂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
1 ಕಪ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು
200 ಗ್ರಾಂ ತಾಜಾ ಹಸಿ ಅರಿಶಿನ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ
3 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಕತ್ತರಿಸಿ
4 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ
4 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ
2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ
1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ
1 ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಬೀಜ (ಸೌನ್ಫ್), ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ
1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇಂಗು
1-2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಿ)
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಒಣಗಿಸಿ.
ಒಣಗಿದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ, ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜ 2ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಳಸಿ ಒರಟಾದ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯ ಹಂತ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ& ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಒರಟಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಸೋಂಪು ಬೀಜ, ಇಂಗು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ,ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ತಣ್ಣಗಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
ಜಾರ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ 2 ರಿಂದ 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಸುವಾಸನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಪಕ್ವವಾದ ನಂತರ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಂಪಾದ, ಕತ್ತಲೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
