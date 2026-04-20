ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕಾಯಿಸಿದರೂ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಅದೊಂದು ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಡೋದೆ ಇಲ್ಲ!
How to prevent milk curdling: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಯಿಸಿದರೂ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಹಾಲನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಇಡಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಿ
ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎನಿಸಿದರೆ, ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ) ಬೆರೆಸಿ. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಲಿನ ಪಿಹೆಚ್ (pH) ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಬೇಗನೆ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಯೂ ಮುಖ್ಯ
ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ತಾಜಾವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಕೆಡದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಸಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಹಾಲಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು, ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸುವ ಸಮಯವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
8 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಬೇಕು
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 8 ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಹಾಲು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ (room temperature) ಬಂದ ನಂತರವೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
