Rice Storage Tips: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡೋದು ಸೇಫ್ ಗೊತ್ತಾ?
How to store rice in fridge: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಏನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ..
ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಗಿರುತ್ತೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಕೆಯು ಜಾಸ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮರುದಿನ ತಿನ್ನಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?
ಏಕೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನ್ನ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಏನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ..
ಸಾದಾ ಅನ್ನ
ನೀವು ಸಾದಾ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು 24-48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಸಾದಾ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಗಿರದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವಿರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಅನ್ನ
ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀವು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೇರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಅನ್ನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ದಿನವೇ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಅನ್ನ
ಮೊಸರು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು 12–24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅನ್ನ ಹಳಸಿರುವುದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ.
*ವಿಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ.
*ಜಿಗುಟಾದ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ವಾಸನೆ.
*ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ.
*ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ/ಹಸಿರು ಕಲೆಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ಆಗ್ಬೋದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.