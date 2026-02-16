ಟೀ ಕಹಿಯಾಗಿ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗಿದೆಯೇ? ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ
How to fix bitter tea: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಟೀ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಟೀ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದ್ದು ಕಹಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಮೂಡ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀ ಚೆಲ್ಲುವ ಬದಲು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ನೋಡೋಣ..
ಟೀ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಯುವುದರಿಂದ
ಬೆಳಗಿನ ಮೊದಲ ಟೀ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ನಿರಾಳತೆಗಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ಟೀಯಾಗಲಿ, ಅದರ ರುಚಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಮೂಡ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಟೀ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಟೀ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಟೀ ರುಚಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಸಿಪ್ ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಟೀ ರುಚಿಯ ಬದಲು ಕಹಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಮನಸ್ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಟೀ ನೇರವಾಗಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ತಪ್ಪು.
ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಅಂತಹ ಟೀ ಎಸೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಕಹಿ ಟೀ ರುಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಕಹಿ ಟೀ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಟೀ ಏಕೆ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ?
ಕುದಿಸುವುದರಿಂದ ಟೀ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಬದಲು ಏಕೆ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ, ಟೀ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿನ್ (Tannin) ಎಂಬ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಟೀ ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಟೀಪುಡಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಟೀ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕುದಿಸುವುದು ಕೂಡ ಕಹಿಯಾಗಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ ಟೀ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ
ಟೀ ತುಂಬಾ ಕಟುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಟೀ ತಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಹಿ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ರುಚಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಕಹಿ ಟೀ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಟೀ ಕಹಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೀ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಟುವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ.
ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಟೀ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಟೀ ಕಹಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಹಾಕಿ
ಟೀ ತುಂಬಾ ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಘುವಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಟೀ ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಹಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ನೀವು ಹಾಲಿಲ್ಲದ ಟೀ (Black Tea) ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹಾಲಿಲ್ಲದ ಟೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಟೀ ರುಚಿ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ-ಸಿಹಿಯಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಟೀಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಒಡೆಯಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.