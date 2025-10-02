ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ರೆಸಿಪಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
How to Make Pure Milk Powder at Home Easily: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶುದ್ಧ, ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸವಿತಾ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಶುದ್ಧ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು 1 ರಿಂದ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎರಡು ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು, ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಲು ಬಳಸಲು ಸವಿತಾ ಶೇಖಾವತ್ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು
ಮೊದಲು, 1 ಲೀಟರ್ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಕುದಿದ ನಂತರ, ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಾಣಲೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆನೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆರೆದು ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕೆನೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಹಾಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ, ಇದು ಖೋವಾಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದು, ಆದರೆ ಕೆನೆಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಹಾಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರವೇ ಅದನ್ನು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಹಾಲಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು 2-3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಇಡಿ. ಹಾಲು ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿ ತುಂಡುಗಳಾದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನುಣುಪಾದ ರಚನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಹಾಲಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿದು ನುಣುಪಾದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತರಿತರಿಯಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಹಾಲಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 10-15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಮೇಲೆ ಬಂದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚಮಚದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಜಾರ್ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜಿಗುಟಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ
ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲು, ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಈಗ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜರಡಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ 1 ರಿಂದ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.