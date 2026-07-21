Idli Podi Recipe: ಕುಂಭಕೋಣಂ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಪುಡಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ದೋಸೆ, ಉತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಕುಂಭಕೋಣಂ ಇಡ್ಲಿ ಪುಡಿ ರೆಸಿಪಿ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಪ್ಪಮ್ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಖುಶಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ?. ಕುಂಭಕೋಣಂ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಪುಡಿ ಜೊತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಂಭಕೋಣಂ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, 1/2 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, 10–12 ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, 2 ಚಮಚ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, 1 ಚಮಚ ಕರಿಮೆಣಸು, 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 8–10 ಕರಿಬೇವು, 1/4 ಚಮಚ ಇಂಗು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
- ಕುಂಭಕೋಣಂ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ನಂತರ, ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಎಳ್ಳು ಸುಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹುರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
- ನಂತರ ಹುರಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಂಗು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಪುಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಇಡ್ಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು, 1-2 ಟೀ ಚಮಚ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿಗಳು, ದೋಸೆಗಳು, ಉತ್ತಪ್ಪಮ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಂಭಕೋಣಂ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಪುಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದಾದ ಖಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಶೈಲಿಯ ಇಡ್ಲಿಗಳಂತೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.