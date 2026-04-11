ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ರುಚಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಟನ್ಗೆ ಬಳಸುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಳತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, 1 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಂಸವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು (ಫ್ಯಾಟ್) ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಅದರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಚಿಕನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಾಂಸ ಬೇಗನೆ ಬೆಂದು, ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತದೆ.
1 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು 40 ಗ್ರಾಂ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು 70 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಖಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
