Milk Combinations: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಒಳ್ಳೇದು ಆದ್ರೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಈ 5 ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಡೇಂಜರ್!
ಹಾಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಾರದ ಆಹಾರಗಳು
ಹಾಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲನ್ನು ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಾರದ ಐದು ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು
ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಹಾಲು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾದಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸೇವನೆಯ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
2. ಮೀನು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವೆರಡರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗಗೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
3. ಉಪ್ಪಿನಾಂಶವಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳು
ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಜಲಸಂಚಯನ (hydration) ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹವು ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಿಪ್ಸ್, ನಮ್ಕೀನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪಿನ ತಿಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ.
4. ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಆಧಾರಿತ ಖಾದ್ಯಗಳಂತಹ ಹುದುಗಿಸಿದ (fermented) ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೆಲವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು.
5. ಅತಿಯಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
ಬನಾನಾ ಶೇಕ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರವೆನಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಧಾನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕಫದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
