ಮತ್ಸ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಭೂತಾಯಿ/ಮತ್ತಿ ಮೀನು, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ವರದಿ ನೀಡಿದ CMFRI
ಕೇಂದ್ರ ಸಾಗರ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (CMFRI) ಪ್ರಕಾರ, 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭೂತಾಯಿ ಮೀನಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ. ಇದು ಕಡಲ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಭೂತಾಯಿ ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬರ
ಮೀನು ಪ್ರಿಯರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ದರದ ಮೀನು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂತಾಯಿ (ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮತ್ತಿ, ಬೈಗೆ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಲಭ್ಯತೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಾಗರ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CMFRI) ನೀಡಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಹವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' (El Nino) ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ತಗ್ಗಲಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಡಲ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಇದು ಭಾರಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಾಗಲಿರುವ ಭೂತಾಯಿ ಮೀನು
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಮತ್ಸ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' ವಿದ್ಯಮಾನದ ನೇರ ಪ್ರಭಾವವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ (2027) ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಎಫ್ಆರ್ಐ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿದಂತೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೂತಾಯಿ ಮೀನಿನ ಲಭ್ಯತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಲಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ
ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉಷ್ಣ ತರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ತಾಪಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭೂತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಭೇದದ ಮೀನುಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳು (Coral Reefs) ನಾಶವಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಹವಳದ ದಿಬ್ಬಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಬದುಕುವ 'ಶಂಕರ' (Red Snapper) ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮೀನುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂಎಫ್ಆರ್ಐ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನ
ಎಲ್ ನಿನೊ ಭೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃತಕ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ (Fish Farmers) ಈ ವರ್ಷವೇ ಸಿಎಂಎಫ್ಆರ್ಐ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಜಲಮೂಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲವಣಾಂಶದ ಏರುಪೇರು; ಮತ್ಸ್ಯಕೃಷಿಗೆ ಆಪತ್ತು
ತೀವ್ರವಾದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶ (Salinity) ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಠಾತ್ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೀರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಲವಣಾಂಶದ ಮಟ್ಟವು ದಿಢೀರನೆ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೃತಕವಾಗಿ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ಸ್ಯಕೃಷಿಯ (Aquaculture) ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮೀನು ಕೃಷಿಕರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಜೈವಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲು
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಮೀನಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಮುದ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೈವಿಕ ಸರಪಳಿಯನ್ನೇ ಏರುಪೇರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ನೇರ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.