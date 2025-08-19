ಈ 10 ಪದಾರ್ಥ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಡಿ... ರುಚಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ!
ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು?
ಏನೇ ಉಳಿದ್ರೂ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೂ ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ?, 'ಹೌದು' ಎನ್ನುವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವಾದರೆ ಈ ಲೇಖನ ಓದುವುದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ...
1) ಮೊಟ್ಟೆ (ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದೆ)
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ದ್ರವವು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
2) ಸೊಪ್ಪು
ಪಾಲಕ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಲೆಟಿಸ್ ನಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಒಣಗಿ ಕುರುಕಲು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ನೀರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
3) ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಹಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟವು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
4) ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮೊಸರು, ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಚೀಸ್ನಂತಹ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ನೀರು ಮತ್ತು ಘನವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.
5) ಕಾಫಿ
ಕಾಫಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
6) ಮೇಯನೇಸ್, ಕ್ರೀಮ್ ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗಳು
ಇವು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇವು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
7) ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಗಳು
ಇಂತಹ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಹಿಗ್ಗುತ್ತವೆ. ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಸಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
8) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಾಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಅನ್ನ
ಈ ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ನಂತಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
9) ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ನೀರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
10) ಹುರಿದ ಆಹಾರ
ಪಕೋಡಾ ಅಥವಾ ಸಮೋಸಾಗಳಂತಹ ಕರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ತಮ್ಮ ಗರಿಗರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೃದು ಮತ್ತು ರುಚಿಯಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ.