Zodiac Signs: ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವ ಪುಕ್ಕಲು ರಾಶಿಗಳಿವು
Signs that cannot express feelings: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ...
ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರಿಕೆ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ…
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಅನೇಕ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಪದಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಲೀ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರರು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ವತಂತ್ರರು. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ.