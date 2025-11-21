26ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಬಹು ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಣ
2026 horoscope shubh yog bring good luck for 5 zodiac signs ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 2026 ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಶುಭ
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ತ್ರಿಪುಸ್ಕರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರವಿ ಪುಷ್ಯ ಯೋಗ ಎಲ್ಲವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
2026 ರ ವರ್ಷವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
2026 ರ ವರ್ಷವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಅವರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎರಡನ್ನೂ ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
2026 ರ ವರ್ಷವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಅವರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
2026 ನೇ ವರ್ಷವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.