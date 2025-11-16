ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆ.. ಬಯಸಿದ ವರ, ವಧು ಸಿಗ್ತಾರೆ
Zodiac signs getting married 2026: ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು 2025 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಬಹುದು.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ
ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬಂಧವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂಬರುವ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ನಡುವಿನ ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
2026ನೇ ವರ್ಷವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವರನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ವರ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
2026ನೇ ವರ್ಷವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದಾದ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ 2026 ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗಲು ಅದ್ಭುತ ಅವಧಿಯಾಗಲಿದೆ.