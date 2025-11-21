ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ..!
ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರ
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮವಿದೆ. ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ, ಸೃಜನಶೀಲ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ... ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ
ಹುಡುಗರು ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೂ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತರಾಷಾಢ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಭದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು..
ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು 30 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.