ಈ ರೀತಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
sleep sleeping with crossed legs reduces lifespan hindu beliefs astrology ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಹೇಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.
ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಮಲಗುವುದು ತಪ್ಪೇ?
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಲಗುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತ್ರಿಭಂಗಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ..
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತ್ರಿಭಂಗಿ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಿದ್ದ ರತ್ನ (ಮಣಿ) ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇಟೆಗಾರನೊಬ್ಬ ರತ್ನವನ್ನು ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟನು. ಬಾಣವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವನು ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ?
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಲಗುವುದು ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಲಗಬಾರದು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ
ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲು ನೋವು ಮತ್ತು ನರಗಳ ಸಂಕೋಚನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.