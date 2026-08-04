- Home
- Astrology
- Festivals
- ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
ಶನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ 2026: ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಚಲನೆಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಶನಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಶನಿ ಗೋಚರ 2026 ರಾಶಿಫಲ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರವು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2026 ರ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 7:45 ಕ್ಕೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರವರೆಗೆ ಶನಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ಶನಿ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಇವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.