Saturn Transit 2027: ಶನಿ ಸಂಚಾರ 2027, ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ರಾಜಯೋಗ
2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 3 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನವೇ ಬದಲು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವನು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ 2031ರವರೆಗೆ, 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯು ಮಂಗಳನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಆದಾಯವು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು 'ಕರ್ಮ ಕಾರಕ' ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮಂಗಳನ ಮನೆಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 2031ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಹಾ ಸಂಚಾರದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಶನಿದೇವನು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಹಣವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು ಹೊಸ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಶನಿಯು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ಬರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿದೇವನು 'ಉಚ್ಚ' ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಈ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಚಾರವು, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.