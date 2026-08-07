ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ವಸೀಕರ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು
Vaseekara Rajayoga: ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನದೇ ಮನೆಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ 'ವಶೀಕರ ರಾಜಯೋಗ' ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿ ವಶೀಕರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸುವರ್ಣಕಾಲ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಲಾಭ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೈಗೂಡಲಿವೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಧನಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಮಂದಗತಿ ದೂರವಾಗಿ, ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಲಾಭ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಶೀಕರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸುಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ನನಸಾಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಲಾಭ: ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ದೂರ ಓಡುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ, ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಲಾಭ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಮದುವೆಗೆ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜ ವೈಭೋಗ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ.
ಇತರ ರಾಶಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 4 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕಟಕ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಧನು, ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಶೀಕರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಹಂತಹಂತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.