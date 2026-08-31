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- ಹರ್ಷನ ಯೋಗ + ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ಅದೃಷ್ಟ
ಹರ್ಷನ ಯೋಗ + ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ಅದೃಷ್ಟ
2026 ರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ, ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಭ ತರಲಿದೆ.
2026 ರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
2026 ರ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಹರ್ಷನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.ಈ ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅವಧಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅವರ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಶೀಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.