- Lucky zodiac sign: ಡಿಸೆಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಈ ಐದು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
Lucky zodiac sign:ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ., ಅದು ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರವರೆಗೆ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸೂರ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅದು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸೂರ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 2025 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:21 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬರುವಿರಿ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದು. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠವನ್ನು ದೇವರುಗಳ ರಾಜನಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಧೈರ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರನು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 10 ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಶತ್ರುಗಳು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೀಲುಗಳು ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಐದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಬುಧನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಕಲೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಇಂದ್ರನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವು ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬುಧನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಸಾಧ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು, ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.