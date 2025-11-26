2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾದದ ನಡಿಗೆ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ
Shani chandi paya in 2026 wealth of cancer scorpio aquarius 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷ, ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಶನಿ
ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಜೂನ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಶನಿಯು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಂತ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ.