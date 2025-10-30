- Home
Lucky Zodiac Sign: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ : ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯವನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚನ್ನು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು
ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬಲವಾದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು, ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ:
ಈ ರಾಶಿಯ ಲಾಭದ ಮನೆಯು ಖರ್ಚು ಮನೆಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶನಿ, ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಖರ್ಚು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಲಾಭದ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ವರ್ಷವಿಡೀ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಮನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯ ಅಧಿ ಪತಿ ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲಾಭದ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ:
ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶವಾದ ಗುರುವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಆದಾಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು, ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು:
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಗುರುವು ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳನು ಖರ್ಚು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಖರ್ಚು ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ:
ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿತವ್ಯಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.