ರಾಮ vs ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಶುಭ?
ಯಾವುದು ನೆಡುವುದು ಶುಭ?
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅಕ್ಷರಶಃ ರೂಪ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಂದು ರಾಮ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿ. ಈ ಎರಡು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಶುಭ?, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?. ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ..
ರಾಮ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಈ ಎರಡು ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ರಾಮ ತುಳಸಿ: ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ತುಳಸಿಯು ರಾಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ರಾಮ ತುಳಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತುಳಸಿ ವಿಧವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿ: ಈ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಕಡು ಹಸಿರು, ನೀಲಿ, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಡು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಡು ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟು ಮತ್ತು ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಗೆ ಯಾವ ತುಳಸಿ ಉತ್ತಮ?
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೈನಂದಿನ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ತುಳಸಿಯನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಮ ತುಳಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಹಾಗೆಂದೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿ ನೆಡುವುದು ಅಶುಭವಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ಯಾಮ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆ ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಔಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಮ ತುಳಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮ
ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಂತೆಯೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬಾರದು ಅಥವಾ ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಕೀಳಬಾರದು.