ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯವಾದ ನೋಟದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಆಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಸಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮೃಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೊಳಗೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಳಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಕ ವಿಷಪೂರಿತ ಚೇಳಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ರಾಶಿಯು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೊದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಾಗ ಅವರ ಶಾಂತ ಮುಖವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೋಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾನವ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇತರರ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಶತ್ರುಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಆಸೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದಯಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಾಗ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಣಿಯದವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಮೌನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮೌನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಆಯುಧಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಅವಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ತ್ವರಿತ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಪ್ಪಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ತಮಾಷೆಯ ಸ್ವಭಾವವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇಗನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ದ್ವಂದ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅವರನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಯುಧಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.