Astrology: 2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ! ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ರಾಜಯೋಗ? ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ?
2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ದೇವನಾದ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ, ಆತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2027ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರಲಿದೆ.
ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ
ನವಗ್ರಹಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ (ಏಳರೆ ಶನಿ) ಎಂದರೆ ಸಾಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ, ಮೀನ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ.
2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು
2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕುಂಭ, ಮೀನ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 2027ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ (ವಕ್ರ ಚಲನೆ) ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇತರ ರಾಶಿಗಳು ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ (ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಭಾವ) ಅಥವಾ ಶನಿಯ ಕಠಿಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶನಿ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ 'ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ' (Sun sign) ಗಿಂತ 'ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ'ಯ (Moon sign) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಶಿಗಳು:
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries)
ಜೂನ್ 3, 2027ರಿಂದ, ನೀವು ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಭಾವದ ಹಂತಕ್ಕೆ (peak phase) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಂದು ಶನಿಯು ಮತ್ತೆ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius)
ನೀವು ಶನಿಯ ಅಂತಿಮ ಅಥವಾ ವಿದಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಜೂನ್ 3, 2027ರಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ; ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus)
2027ರ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಮೇಲ್ಮುಖ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಕೆಲಸದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು; ಆನಂತರ ಶನಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ (ವಕ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ) ಮತ್ತು 2028ರ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಈ ಚಕ್ರವು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces)
ಜೂನ್ 3, 2027ರಿಂದ, ನೀವು ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಶನಿಯ ತೀವ್ರವಾದ ಹಂತದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಅಥವಾ ವಿದಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2027ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು
ಈ ರಾಶಿಗಳು 'ಏಳರೆ ಶನಿಯ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದರೂ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಶನಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಥವಾ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿವೆ:
ಸಿಂಹ (Leo) ಮತ್ತು ಧನು (Sagittarius)
ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು ಜೂನ್ 2, 2027ರವರೆಗೂ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರಿಂದ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಶನಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ (Virgo) ಮತ್ತು ಮಕರ (Capricorn)
ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಜೂನ್ 3 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2027ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು 'ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ; ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
2027ರಲ್ಲಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು
ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು 2027ರಲ್ಲಿ ಏಳರೆ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ—ಯಾವುದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರಲಿದೆ:
ಮಿಥುನ (Gemini): ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು (networking) ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio)
ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಆರನೇ ಮನೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ (Cancer): ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಗಳ ಬದಲಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ (Libra): ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಪೈಪೋಟಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ಮನವಿ
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