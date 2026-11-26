Silver Chain Benefits: ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವೂ ಇರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸಿದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಇನ್ನು ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ನೋಡೋಣ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ನೀವು ಕೆಲವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಧರಿಸೋದು ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
1. ಚಂದ್ರ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಲ
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಅಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಬೇಗನೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಂದ್ರ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಲ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
2. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ
ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸಿದರೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ಲಾಮರ್, ಕಲೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
3. ರಾಹು-ಕೇತು ದೋಷಗಳು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆ
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ದೋಷವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ. ಇದರಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಧ್ಯಾನ, ಸಾಧನೆ, ಜಪ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಹುದು.
4. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ನೀವು ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಚಂದ್ರನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪವಿದ್ದರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜಲತತ್ವದ ರಾಶಿಗಳಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳು , ಅದೇ ರೀತಿ ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಅಗ್ನಿತತ್ವದ ರಾಶಿಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.