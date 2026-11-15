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- 2027, 2028, 2029, 2030ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಈ 2 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು
2027, 2028, 2029, 2030ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ; ಈ 2 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2027 ಮತ್ತು 2030 ರ ನಡುವೆ ಶನಿಯು ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ! ಧೈಯ 'ಈ' 2 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಶನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಜೂನ್ 3, 2027 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2027 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಶನಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 9, 2027 ರಂದು ಶನಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಶನಿ ಮತ್ತೆ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಈ ಎರಡೂ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕನ್ಯಾ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಷ್ಟಮ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ವಿಳಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಚಿಂತನಶೀಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಧೈಯದ ಪ್ರಭಾವವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಕಂಟಕ ಶನಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2027 ರಿಂದ 2030 ರವರೆಗಿನ ಶನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಜೂನ್ 3, 2027 - ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2027 - ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2028 - ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ.
ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2029 - ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2029 - ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುವುದು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2030 - ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ.
ಶನಿಯ ಧೈಯದ ಅರ್ಥವೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಥವಾ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಧೈಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯನ್ನು ಕಂಟಕ ಶನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧೈಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕ, ಶನಿಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.