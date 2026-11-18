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- ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ+ರಾಹು+ಕೇತು ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿ; 6 ರಾಶಿಗೆ ಡೇಂಜರ್; 1 ತಿಂಗಳ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬುಧ+ಶುಕ್ರ+ಶನಿ+ರಾಹು+ಕೇತು ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿ; 6 ರಾಶಿಗೆ ಡೇಂಜರ್; 1 ತಿಂಗಳ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 6 ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.
ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಾನಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ, ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲು ತಡವಾದರೂ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬಹುದು. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ, ಊಟ ಹಾಗೂ ನಿದ್ದೆಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಬುಧವಾರದಂದು ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರದಂದು ಶನೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಬರಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಲು ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಬುಧವಾರ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗರಿಕೆ ಹಾರ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ, ಅವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶನಿವಾರ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಸರ ಬೇಡ.
ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅವನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಾಡಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಸಮಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲಿದೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ.
ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂಜೆಗಳು!
- ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮನೆದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
- ಶನಿವಾರ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಶನಿದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
- ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ.
- ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ, ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಾಡಿ.
- ಅನಗತ್ಯ ಸಾಲ, ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ದಿಢೀರ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ಕೋಪವನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಿ.