ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಆಚರಿಸುವ 41 ದಿನಗಳ ದೀಕ್ಷೆ, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಬರಿಗಾಲಿನ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.27): ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಮಣಿಗಳ ಸರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮುನ್ನ 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ದೀಕ್ಷೆಯ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತ.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಬಳಸದೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ದೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮದ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ತಂದೆಯಂದಿರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಕ್ಷೆ ಎಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು?
‘ದೀಕ್ಷೆ’ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಆರಂಭ’ ಅಥವಾ ‘ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವೇಶ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ. 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಾಮಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಭಕ್ತರು ಅವರನ್ನು ‘ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ’ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಕೇವಲ ಶುಭಾಶಯವಲ್ಲ; ಅದು ಭಕ್ತರ ನಡುವಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತನನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಹಂ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೀಕ್ಷೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥ
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ವೈದಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ಶಿಸ್ತು, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸುಖಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಣ್ಣವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತನು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶಬರಿಮಲೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿರುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾದ, ಯಾವುದೇ ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ಕಸೂತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ, ಗಾಢ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಕೇತಾರ್ಥವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲ್ಪಡುವ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೇಕೆ?
ಭಾರತೀಯ ಭಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ವಿನಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಭೂಮಿಗೂ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಂಬಿಕೆ.
ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 18 ಪವಿತ್ರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾದ ‘ಪತಿನೆಟ್ಟಂಪಡಿ’ಯನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಭಕ್ತರು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷೆಯ 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾನು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ನೆಲದ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾದರಕ್ಷೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ನೆಲದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ, ಮೌನ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆಯ ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಕ್ಷೆಯ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮದ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಾಲಿಸುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹವು ದೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಅಗತ್ಯ. ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನವು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಸ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ದೀಕ್ಷೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸುಖಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ದಿನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವನ್ನೂ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಇರುಮುಡಿ ಮತ್ತು ಶಬರಿಮಲೆಯ ಪವಿತ್ರ ಹಾದಿ
ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ‘ಇರುಮುಡಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇರುಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಪ್ಪ ತುಂಬಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇರುಮುಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಕ್ತರು ಪತಿನೆಟ್ಟಂಪಡಿ ಎಂಬ 18 ಪವಿತ್ರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಶಬರಿಮಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಯಮ. ಇರುಮುಡಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಗುರುತಿನ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಶಬರಿಮಲೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನೂ ಯಾತ್ರೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನದ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ; ಯಾತ್ರೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
41 ದಿನಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವೇನು?
ದೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಶಬರಿಮಲೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಿಸ್ತನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಬರಿಗಾಲಿನ ನಡಿಗೆ, ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ, ಸರಳ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ‘ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ’ ಎಂಬ ಸಾಮೂಹಿಕ ಘೋಷಣೆ — ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ, ಭಕ್ತನು ಸ್ವಯಂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಬರಿಮಲೆಯ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ತಪಸ್ವಿ ದೇವರೆಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಪಾಲಿಸುವ ದೀಕ್ಷೆಯು ಆ ತಪಸ್ವಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಪ್ರಯಾಣ, ಶಬರಿಮಲೆಯ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ತ್ಯಾಗ, ವಿನಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.