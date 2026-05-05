2026 ಜೂನ್ನಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುಬಲ; ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್!
2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 'ರಾಜಯೋಗ'ದ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಆ ರಾಶಿ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು; ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ!
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವಿರಿ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕರೆ ಬರಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮಂದಗತಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಇರಲಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ
ಕುಲದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
ಎಚ್ಚರ
ಗುರುಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಹೊಸಬರನ್ನು ನಂಬಿ ಯಾರಿಗೂ ಜಾಮೀನು ಸಹಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರ:
ಗುರುವಾರದ ಪೂಜೆ: ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಕಡಲೆಕಾಳು ಸುಂಡಲ್ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ: ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗುರುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ: ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ: ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ನೆರಳಿನಂತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ದುಡಿಮೆಯು 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿಸುತ್ತದೆ.