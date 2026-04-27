- Home
- Astrology
- Festivals
ಚಂದ್ರ ದಶಾ ಯೋಗ! ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ 3 ರಾಶಿ! 30ರೊಳಗೆ ಅರಸಿಬರಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ!
ಚಂದ್ರ ದಶಾ ಯೋಗವು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, 30 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿಯಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಯಾರೂ ಹೇಳದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಹಸ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜನ್ಮವೂ ವಿಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಈ ವಿಧಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವುದೇ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳು. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಚಂದ್ರ ದಶಾ ಯೋಗ' ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವೂ ಸೇರಿ 30 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಚಂದ್ರ ದಶಾ ಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗಗಳು ಬಲಗೊಂಡು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತು ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ-ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆಮದು-ರಫ್ತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ದಶಾ ಯೋಗವು ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದ್ರನು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, 30 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಜೀವನವು ಹಠಾತ್ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀರ್ಘ ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು: ಯಾವ ರಾಶಿಗೆಲ್ಲಾ ರಾಜಯೋಗ?
ಚಂದ್ರ ದಶಾ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ದಶಾ ಯೋಗವಿದ್ದರೆ, 30 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಧುನಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ಜಾತಕಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಕೇವಲ ರಾಶಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಲಗ್ನ, ನವಾಂಶ, ದಶಾಭುಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ನೋಡಿದ್ದೆಲೆಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು!