ಗುರು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ನೋಡಿದ್ದೆಲೆಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವನ್ನು ಹಣ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇವರು ಉದ್ಯೋಗ, ಹೂಡಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು' ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವು ಗುರುವಿನ 5ನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಿಂದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಬರಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಷೇರುಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐಟಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿದರೆ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪದವಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ 9ನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಹಣದ ಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 20-30ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹಣವೇ ಹಣವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್) ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಹಾಯ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ, 'ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ' ಆದಂತೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಹಣದ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಕಲೆ, ಸಿನಿಮಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಗುರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಗುರುಬಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು
ಗುರುವಿನ 5, 7, 9ನೇ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 'ಓಂ ಗ್ರಾಂ ಗ್ರೀಂ ಗ್ರೌಂ ಸಃ ಗುರವೇ ನಮಃ' ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಗುರುವಾರದಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ. ಹಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
