ಮೇನಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ , ಮಾಲವ್ಯ, ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ; 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಶುರು
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗವನ್ನು ತರಲಿವೆ.
ಮೇ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ನಂತರ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶುಭ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ.
ಈ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
