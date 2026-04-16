ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೂ ಮುಡಿಬಾರದಾ? ಏನಿದು ಆಚರಣೆ? ಈ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ?
Hindu culture: ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಲೆಗೆ ಹೂವು ಮುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸರಿಯೇ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೂವು ಮುಡಿಯಬಾರದಾ?
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೂ
ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆಗೆ ಹೂವು ಮುಡಿಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಹೂವಿನ ಸುವಾಸನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ.
ಹೂವುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೂವು ಮುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ದೆಗೂ ಸಹಕಾರಿ.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಗಂಡನಿಗೂ ಹೂವಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೂವು ಮುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಹೂವುಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಗಂಡ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಹೂವು ಮುಡಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಿಂದೆ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಮತ್ತು ವಿಧವೆಯರ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಗಂಡನಿಗೂ ಹೂವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.
ಹೂ ಮುಡಿಯಬಹುದು
ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡ ಬಂದ ನಂತರ ಹೂವು ಮುಡಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಹೂವು ಮುಡಿಯಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾದರೂ ಹೂವು ಮುಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪದೇ ಇರಬಹುದು.
