- Home
- Astrology
- Daily Horoscope
- ಮೇ 31 ರ ಜಾತಕ,ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು
ಮೇ 31 ರ ಜಾತಕ,ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು
Daily horoscope prediction of 31 may 2026 ಚಂದ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 31 ಮೇ 2026 ರ ಜಾತಕಯಿಲ್ಲದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲು ಸುಲಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ತುಂಬಾ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸುವಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕ
ಸಿಂಹ
ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ನಂತರ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮೋಜಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಕಿ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಗುಸುಗುಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ತಾಜಾತನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಇಂದು, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.