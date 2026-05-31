ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ, ಈ 5 ರಾಶಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ರಾಹು-ಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪರಿಣಾಮ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸುಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕದ ಮೇಲೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಪರಿಣಾಮ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಯು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿದೆ. ರಾಹು-ಕೇತುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪರಿಣಾಮ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಚಲನೆಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಲನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಲನೆಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.