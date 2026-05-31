2026 ಮೇ 31 ಬ್ಲೂ ಮೂನ್, ಇಂದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ
ಇಂದು ಮೇ 31, 2026 ರ ರಾತ್ರಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತುರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ನೀವು ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ- ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನೀವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ತುಲಾ: ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಈ ಸಮಯ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ - ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.