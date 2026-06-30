ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು! ಮನೆ, ವಾಹನ ಫಿಕ್ಸ್
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ. ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ (1, 4, 7, 10) ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಥಾನ (1, 5, 9)ಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಜುಲೈನಿಂದ ಈ ಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ ಯೋಗ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಜ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗವೇ 'ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ'. ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ (ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಥಾನ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಾನ) ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಪತ್ತು, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈನಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಯೋಗ ಹೇಗೆ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತೆ?
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿದಾಗ, ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಾಗ 'ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 1ನೇ ಮನೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, 4ನೇ ಮನೆ ಮನೆ-ವಾಹನ-ಸಂತೋಷ, 7ನೇ ಮನೆ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆ ವೃತ್ತಿ-ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಕೋನ ಮನೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನವಾಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗ
- ವಾಹನ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ
- ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ
- ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
- ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗ
- ಕುಟುಂಬದ ಏಳಿಗೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ, ವಾಹನ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿ
- ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಭ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ
- ಮನೆ, ವಾಹನ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
- ಉಡುಗೊರೆ, ಪದವಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹಣ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗ
- ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳು
- ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ ಬಡ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ
- ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ
- ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗ
- ಕೀರ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು
- ಕಲೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸು
- ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗೌರವ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಬಡ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ
ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಬಡ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಪೂರ್ಣ ಜಾತಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಇರುತ್ತದೆ!
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