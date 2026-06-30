ಬುಧನ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 39 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
ಬುಧನು ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧನು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆದಾಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ನೇಹಪರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮಕರ
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.