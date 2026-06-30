ಸೂಪರ್ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಕೆಲಸ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
ಜುಲೈ 23 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮರಳುವುದು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಸಂಯೋಗವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಮಾಸವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ನೀವು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಬಡ್ತಿ: ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಉತ್ತರಾರ್ಧ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಂತರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಡಿಲವಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ: ಅನುಭವಿ ಜನರು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕ
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಗುರು ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಧನ ಸ್ಥಾನ (ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ)ವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮನ್ನಣೆ: ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳುವ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬುಧನ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ (MNC) ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬೆಲೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜುಲೈ 26 ರಂದು ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರ/ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗ: ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು: ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
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