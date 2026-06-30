- Home
- Astrology
- Daily Horoscope
- ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ
Horoscope of 30 june 2026 ಜೂನ್ 30, 2026 ರ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿವೆ: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ, ನೀವು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚಿಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಇಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ನಂತರ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಭೇಟಿಯು ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಇಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಬಹುದು, ಮತ್ತು ಈ ಸನ್ನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ನಗು, ಮೋಜು ಮತ್ತು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂತೋಷದ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ನಿಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇಂದು ಹೊಳೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನುಭವಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಸಲಹೆಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನವು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಚಿಂತೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಈಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಸಭೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯ ತರಬಹುದು
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಈಗ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರಾಳರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಗನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.