6 ರಾಶಿಗಳ 3ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ : ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ, ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಆರು ರಾಶಿಗಳ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಷೇರು ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಶನಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿ, ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಹೊತ್ತವರಿಗೆ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು
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