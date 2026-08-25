ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ರಾಶಿಫಲ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಷ್ಟ+ನಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಅವರು ಪಾರಾಗಲು ಇರುವ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ರಾಶಿಫಲ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಈ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆದಾಯ ಮೀರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗದೆ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ್ದರಿಂದ, ಆತಂಕಪಡದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. **ಪರಿಹಾರ:** ಹಣಕಾಸಿನ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು, ಬುಧವಾರದಂದು ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ (ವಿಷ್ಣು) ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಇತರರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. **ಪರಿಹಾರ:** ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು, ಭಾನುವಾರದಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಕೇಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತಿಂಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. **ಪರಿಹಾರ:** ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು, ಗುರುವಾರದಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಳಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜಿಸಿ.