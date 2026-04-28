ಗುರು ಗೋಚರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ; ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ,ಸುವರ್ಣಯುಗದ ಆರಂಭ
Jupiter Transit 2026 Shubha Phala And Koteshwara Yoga Creation: 2026ರ ಗುರು ಗೋಚಾರದಿಂದ ಒಂದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಯುಗದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಗುರು ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು
ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 'ಶುಭ ಗ್ರಹ' ಮತ್ತು 'ಪೊನ್ನವನ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವುದನ್ನೇ ಗುರು ಗೋಚಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. "ಗುರು ನೋಡಿದರೆ ಕೋಟಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ" ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ರಾಶಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಆ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುರು ಗೋಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಯುಗದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ 2026 ರಾಶಿಫಲ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ನೀವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಗುರು ಗೋಚಾರವು ನಿವಾರಿಸಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 'ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ'ವನ್ನು (ಕೋಟೀಶ್ವರ ಯೋಗ) ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲಿರುವ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ? ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
2026 ಗುರು ಗೋಚಾರ - ತುಲಾ ರಾಶಿ ಫಲ
2026ರ ಗುರು ಗೋಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 10ನೇ ಮನೆಯಾದ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. "ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದರೆ ಪದವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ" ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮಾತು ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನಂತಹ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವು ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿವೆ.
ಕೋಟೀಶ್ವರ ಯೋಗ
10ನೇ ಮನೆಯು ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಂದಾಗ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. "ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ವಿವೇಕ ಮುಖ್ಯ" ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸಮಯವಿದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಗುರು ಗೋಚಾರ
ಆದರೆ, ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹವು ತನ್ನ 5, 7 ಮತ್ತು 9ನೇ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 2, 4 ಮತ್ತು 6ನೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. 2ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚತುರತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
4ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಡಲಿದೆ
ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಫಲಗಳು
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. 6ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲಸ್ಯ ದೂರವಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಈ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ 2026 ಗುರು ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬಾರದು. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಗುರುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 21 ಬಾರಿ "ಓಂ ಧರ್ಮ ರೂಪಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು ದಿನವಿಡೀ ಧ್ರುವ, ವ್ಯಾಘಾತ, ಧ್ವಜ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಎಂಬ 4 ಶುಭ ಯೋಗ; ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?
2026 ಗುರು ಗೋಚಾರ ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2026ರ ಗುರು ಗೋಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೋಹಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ?