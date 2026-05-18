ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಂತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.
ಮೂಲಾಂಕ ಭವಿಷ್ಯ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಆಸೆ ಇರಲ್ಲ? ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದಂತೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲಕವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ 'ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ' (ಮೂಲಾಂಕ್) ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೂಲಾಂಕ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು?
ನೀವು 1 ರಿಂದ 9ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ದಿನಾಂಕ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 10 ರಿಂದ 31ರ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 23ನೇ ತಾರೀಖು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ, 2+3 = 5. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 1, 2, 3, 4 ಮತ್ತು 5
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 22ನೇ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಹಣವೂ ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 24ನೇ ವಯಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಇವರಿಗೆ 32ನೇ ವಯಸ್ಸು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 36 ಮತ್ತು 42ನೇ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು, ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಇವರಿಗೆ 32ನೇ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವರ್ಷ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಮೂಲಾಂಕ 6, 7, 8 ಮತ್ತು 9
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 25ನೇ ವಯಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಇವರಿಗೆ 38 ಮತ್ತು 44ನೇ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 36 ಮತ್ತು 42ನೇ ವಯಸ್ಸು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವೂ ಬರಬಹುದು.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 28ನೇ ವಯಸ್ಸು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ, ಯಶಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.
Disclaimer
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಓದುಗರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.