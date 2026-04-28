ಇಂದು ದಿನವಿಡೀ ಧ್ರುವ, ವ್ಯಾಘಾತ, ಧ್ವಜ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಎಂಬ 4 ಶುಭ ಯೋಗ; ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ?
ಏಪ್ರಿಲ್ 28, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಧ್ರುವ, ವ್ಯಾಘಾತ, ಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಎಂಬ 4 ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಇರಲಿವೆ. ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ, 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂದಿನ ದಿನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
113
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಮೇಷ ರಾಶಿ
- ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 9
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು
- ಪರಿಹಾರ: ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲೆ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
213
Image Credit : others
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
- ಇಂದು ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರ್ಪಡಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ
- ಪರಿಹಾರ: ಹಸುವಿಗೆ ಹುಲ್ಲು (ಅಗಸೆ ಸೊಪ್ಪು) ನೀಡಿ.
313
Image Credit : OTHERS
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
- ಇಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷಪಡುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು
- ಪರಿಹಾರ: ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಪಠಿಸಿ.
413
Image Credit : OTHERS
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
- ಇಂದು ನೀವು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕೆನೆ ಬಿಳಿ
- ಪರಿಹಾರ: ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ.
513
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
- ಇಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ. ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 1
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಿತ್ತಳೆ
- ಪರಿಹಾರ: ಸೂರ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
613
Image Credit : OTHERS
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
- ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಸಂತಸಪಡುವಿರಿ. ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ ಯೋಗವಿದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ತಿಳಿ ಹಸಿರು
- ಪರಿಹಾರ: ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
713
Image Credit : OTHERS
ತುಲಾ ರಾಶಿ
- ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 7
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ
- ಪರಿಹಾರ: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಿ.
813
Image Credit : OTHERS
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
- ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಲ್ಲುನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 8
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಡು ಕೆಂಪು
- ಪರಿಹಾರ: ಮುರುಗನ್ ದೇವರಿಗೆ ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
913
Image Credit : OTHERS
ಧನು ರಾಶಿ
- ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯದ ಯೋಗವಿದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ
- ಪರಿಹಾರ: ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ.
1013
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಮಕರ ರಾಶಿ
- ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದ ಮಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಇರುವವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 7
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಕಡು ನೀಲಿ
- ಪರಿಹಾರ: ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ.
1113
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
- ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 11
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಬೂದು ಬಣ್ಣ
- ಪರಿಹಾರ: ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿ.
1213
Image Credit : SOCIAL MEDIA
ಮೀನ ರಾಶಿ
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
- ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 12
- ಅದೃಷ್ಟ ಬಣ್ಣ: ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ
- ಪರಿಹಾರ: ಕುಲದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಪೂಜಿಸಿ.
1313
Image Credit : Asianet News
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ
ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದರ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
Latest Videos